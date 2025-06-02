- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
850
Прибыльных трейдов:
635 (74.70%)
Убыточных трейдов:
215 (25.29%)
Лучший трейд:
741.17 USD
Худший трейд:
-185.30 USD
Общая прибыль:
8 247.54 USD (124 358 pips)
Общий убыток:
-5 684.13 USD (94 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (44.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
760.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.40%
Макс. загрузка депозита:
65.05%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
433 (50.94%)
Коротких трейдов:
417 (49.06%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
3.02 USD
Средняя прибыль:
12.99 USD
Средний убыток:
-26.44 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-607.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-951.16 USD (6)
Прирост в месяц:
-16.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
196.25 USD
Максимальная:
1 374.13 USD (26.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.44% (1 374.13 USD)
По эквити:
76.24% (4 264.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|51
|GBPCHF+
|47
|AUDNZD+
|41
|EURCHF+
|41
|EURAUD+
|37
|GBPUSD+
|35
|EURCAD+
|34
|GBPJPY+
|32
|GBPCAD+
|32
|CADCHF+
|31
|NZDJPY+
|29
|EURGBP+
|29
|AUDUSD+
|28
|EURUSD+
|28
|USDCHF+
|27
|CADJPY+
|26
|AUDCAD+
|25
|USDSGD+
|25
|NZDCHF+
|24
|NZDCAD+
|23
|USDCAD+
|21
|GBPNZD+
|21
|CHFJPY+
|18
|AUDCHF+
|18
|EURSGD+
|18
|EURNZD+
|17
|AUDJPY+
|17
|NZDSGD+
|17
|AUDSGD+
|17
|EURJPY+
|15
|NZDUSD+
|14
|USDJPY+
|11
|BCHUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD+
|297
|GBPCHF+
|-840
|AUDNZD+
|268
|EURCHF+
|501
|EURAUD+
|44
|GBPUSD+
|-283
|EURCAD+
|183
|GBPJPY+
|240
|GBPCAD+
|137
|CADCHF+
|304
|NZDJPY+
|164
|EURGBP+
|224
|AUDUSD+
|118
|EURUSD+
|179
|USDCHF+
|148
|CADJPY+
|-40
|AUDCAD+
|63
|USDSGD+
|185
|NZDCHF+
|-331
|NZDCAD+
|69
|USDCAD+
|167
|GBPNZD+
|74
|CHFJPY+
|13
|AUDCHF+
|52
|EURSGD+
|60
|EURNZD+
|59
|AUDJPY+
|46
|NZDSGD+
|-32
|AUDSGD+
|17
|EURJPY+
|73
|NZDUSD+
|83
|USDJPY+
|64
|BCHUSD
|260
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD+
|2.1K
|GBPCHF+
|-4.1K
|AUDNZD+
|-2.6K
|EURCHF+
|3.7K
|EURAUD+
|-867
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURCAD+
|3.5K
|GBPJPY+
|-972
|GBPCAD+
|509
|CADCHF+
|1.9K
|NZDJPY+
|2.2K
|EURGBP+
|3.1K
|AUDUSD+
|2.5K
|EURUSD+
|2.9K
|USDCHF+
|702
|CADJPY+
|-764
|AUDCAD+
|3.2K
|USDSGD+
|1.7K
|NZDCHF+
|-920
|NZDCAD+
|2.1K
|USDCAD+
|1.4K
|GBPNZD+
|2K
|CHFJPY+
|-2.7K
|AUDCHF+
|885
|EURSGD+
|1K
|EURNZD+
|2.8K
|AUDJPY+
|1.1K
|NZDSGD+
|-862
|AUDSGD+
|317
|EURJPY+
|1.7K
|NZDUSD+
|2.1K
|USDJPY+
|886
|BCHUSD
|856
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +741.17 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +44.81 USD
Макс. убыток в серии: -607.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
