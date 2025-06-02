СигналыРазделы
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 77%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
850
Прибыльных трейдов:
635 (74.70%)
Убыточных трейдов:
215 (25.29%)
Лучший трейд:
741.17 USD
Худший трейд:
-185.30 USD
Общая прибыль:
8 247.54 USD (124 358 pips)
Общий убыток:
-5 684.13 USD (94 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (44.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
760.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.40%
Макс. загрузка депозита:
65.05%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
433 (50.94%)
Коротких трейдов:
417 (49.06%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
3.02 USD
Средняя прибыль:
12.99 USD
Средний убыток:
-26.44 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-607.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-951.16 USD (6)
Прирост в месяц:
-16.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
196.25 USD
Максимальная:
1 374.13 USD (26.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.44% (1 374.13 USD)
По эквити:
76.24% (4 264.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD+ 51
GBPCHF+ 47
AUDNZD+ 41
EURCHF+ 41
EURAUD+ 37
GBPUSD+ 35
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 32
GBPCAD+ 32
CADCHF+ 31
NZDJPY+ 29
EURGBP+ 29
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 28
USDCHF+ 27
CADJPY+ 26
AUDCAD+ 25
USDSGD+ 25
NZDCHF+ 24
NZDCAD+ 23
USDCAD+ 21
GBPNZD+ 21
CHFJPY+ 18
AUDCHF+ 18
EURSGD+ 18
EURNZD+ 17
AUDJPY+ 17
NZDSGD+ 17
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 15
NZDUSD+ 14
USDJPY+ 11
BCHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD+ 297
GBPCHF+ -840
AUDNZD+ 268
EURCHF+ 501
EURAUD+ 44
GBPUSD+ -283
EURCAD+ 183
GBPJPY+ 240
GBPCAD+ 137
CADCHF+ 304
NZDJPY+ 164
EURGBP+ 224
AUDUSD+ 118
EURUSD+ 179
USDCHF+ 148
CADJPY+ -40
AUDCAD+ 63
USDSGD+ 185
NZDCHF+ -331
NZDCAD+ 69
USDCAD+ 167
GBPNZD+ 74
CHFJPY+ 13
AUDCHF+ 52
EURSGD+ 60
EURNZD+ 59
AUDJPY+ 46
NZDSGD+ -32
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 73
NZDUSD+ 83
USDJPY+ 64
BCHUSD 260
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD+ 2.1K
GBPCHF+ -4.1K
AUDNZD+ -2.6K
EURCHF+ 3.7K
EURAUD+ -867
GBPUSD+ -1.3K
EURCAD+ 3.5K
GBPJPY+ -972
GBPCAD+ 509
CADCHF+ 1.9K
NZDJPY+ 2.2K
EURGBP+ 3.1K
AUDUSD+ 2.5K
EURUSD+ 2.9K
USDCHF+ 702
CADJPY+ -764
AUDCAD+ 3.2K
USDSGD+ 1.7K
NZDCHF+ -920
NZDCAD+ 2.1K
USDCAD+ 1.4K
GBPNZD+ 2K
CHFJPY+ -2.7K
AUDCHF+ 885
EURSGD+ 1K
EURNZD+ 2.8K
AUDJPY+ 1.1K
NZDSGD+ -862
AUDSGD+ 317
EURJPY+ 1.7K
NZDUSD+ 2.1K
USDJPY+ 886
BCHUSD 856
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +741.17 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +44.81 USD
Макс. убыток в серии: -607.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.21 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
