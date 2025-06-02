SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / HP28 RSIM15cross 120SD 926
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
0 reviews
Reliability
27 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 77%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
850
Profit Trades:
635 (74.70%)
Loss Trades:
215 (25.29%)
Best trade:
741.17 USD
Worst trade:
-185.30 USD
Gross Profit:
8 247.54 USD (124 358 pips)
Gross Loss:
-5 684.13 USD (94 237 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (44.81 USD)
Maximal consecutive profit:
760.49 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
97.40%
Max deposit load:
65.05%
Latest trade:
9 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.87
Long Trades:
433 (50.94%)
Short Trades:
417 (49.06%)
Profit Factor:
1.45
Expected Payoff:
3.02 USD
Average Profit:
12.99 USD
Average Loss:
-26.44 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-607.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-951.16 USD (6)
Monthly growth:
-16.55%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
196.25 USD
Maximal:
1 374.13 USD (26.78%)
Relative drawdown:
By Balance:
23.44% (1 374.13 USD)
By Equity:
76.24% (4 264.15 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD+ 51
GBPCHF+ 47
AUDNZD+ 41
EURCHF+ 41
EURAUD+ 37
GBPUSD+ 35
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 32
GBPCAD+ 32
CADCHF+ 31
NZDJPY+ 29
EURGBP+ 29
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 28
USDCHF+ 27
CADJPY+ 26
AUDCAD+ 25
USDSGD+ 25
NZDCHF+ 24
NZDCAD+ 23
USDCAD+ 21
GBPNZD+ 21
CHFJPY+ 18
AUDCHF+ 18
EURSGD+ 18
EURNZD+ 17
AUDJPY+ 17
NZDSGD+ 17
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 15
NZDUSD+ 14
USDJPY+ 11
BCHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD+ 297
GBPCHF+ -840
AUDNZD+ 268
EURCHF+ 501
EURAUD+ 44
GBPUSD+ -283
EURCAD+ 183
GBPJPY+ 240
GBPCAD+ 137
CADCHF+ 304
NZDJPY+ 164
EURGBP+ 224
AUDUSD+ 118
EURUSD+ 179
USDCHF+ 148
CADJPY+ -40
AUDCAD+ 63
USDSGD+ 185
NZDCHF+ -331
NZDCAD+ 69
USDCAD+ 167
GBPNZD+ 74
CHFJPY+ 13
AUDCHF+ 52
EURSGD+ 60
EURNZD+ 59
AUDJPY+ 46
NZDSGD+ -32
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 73
NZDUSD+ 83
USDJPY+ 64
BCHUSD 260
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD+ 2.1K
GBPCHF+ -4.1K
AUDNZD+ -2.6K
EURCHF+ 3.7K
EURAUD+ -867
GBPUSD+ -1.3K
EURCAD+ 3.5K
GBPJPY+ -972
GBPCAD+ 509
CADCHF+ 1.9K
NZDJPY+ 2.2K
EURGBP+ 3.1K
AUDUSD+ 2.5K
EURUSD+ 2.9K
USDCHF+ 702
CADJPY+ -764
AUDCAD+ 3.2K
USDSGD+ 1.7K
NZDCHF+ -920
NZDCAD+ 2.1K
USDCAD+ 1.4K
GBPNZD+ 2K
CHFJPY+ -2.7K
AUDCHF+ 885
EURSGD+ 1K
EURNZD+ 2.8K
AUDJPY+ 1.1K
NZDSGD+ -862
AUDSGD+ 317
EURJPY+ 1.7K
NZDUSD+ 2.1K
USDJPY+ 886
BCHUSD 856
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +741.17 USD
Worst trade: -185 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +44.81 USD
Maximal consecutive loss: -607.94 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.21 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
HP28 RSIM15cross 120SD 926
30 USD per month
77%
0
0
USD
4.1K
USD
27
99%
850
74%
97%
1.45
3.02
USD
76%
1:500
