SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892
Wai Hong Lee

KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
43.45 USD (3 943 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
16 (43.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.45 USD (16)
Indice di Sharpe:
1.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.16% (1.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 11
NZDJPY+ 2
EURJPY+ 1
EURNZD+ 1
CHFJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 17
NZDJPY+ 8
EURJPY+ 6
EURNZD+ 6
CHFJPY+ 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 1.8K
NZDJPY+ 639
EURJPY+ 504
EURNZD+ 534
CHFJPY+ 509
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +43.45 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KN MACD M5 3 STO10 R10 18009892
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
16
100%
100%
n/a
2.72
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.