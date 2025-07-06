SegnaliSezioni
Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
206 (74.63%)
Loss Trade:
70 (25.36%)
Best Trade:
180.69 USD
Worst Trade:
-220.20 USD
Profitto lordo:
3 011.19 USD (38 683 pips)
Perdita lorda:
-1 823.30 USD (24 931 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (235.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
235.35 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
97.84%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.39
Long Trade:
111 (40.22%)
Short Trade:
165 (59.78%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
4.30 USD
Profitto medio:
14.62 USD
Perdita media:
-26.05 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-144.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.59 USD (3)
Crescita mensile:
2.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
497.18 USD (8.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.00% (497.18 USD)
Per equità:
4.18% (1 033.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF+ 14
AUDSGD+ 14
GBPCAD+ 14
EURGBP+ 14
AUDJPY+ 14
EURCHF+ 13
GBPJPY+ 13
NZDSGD+ 13
GBPNZD+ 11
NZDCHF+ 11
AUDUSD+ 10
GBPAUD+ 10
CADCHF+ 9
EURAUD+ 9
EURUSD+ 8
USDCAD+ 8
EURNZD+ 8
AUDNZD+ 8
GBPUSD+ 8
EURSGD+ 8
NZDCAD+ 7
AUDCAD+ 7
USDCHF+ 7
CADJPY+ 7
NZDUSD+ 6
NZDJPY+ 6
USDSGD+ 4
EURCAD+ 4
CHFJPY+ 3
EURJPY+ 3
GBPCHF+ 2
USDJPY+ 2
XAUEUR+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF+ 138
AUDSGD+ 18
GBPCAD+ -143
EURGBP+ 36
AUDJPY+ 99
EURCHF+ -77
GBPJPY+ 103
NZDSGD+ 156
GBPNZD+ 50
NZDCHF+ 84
AUDUSD+ 102
GBPAUD+ -47
CADCHF+ 55
EURAUD+ 61
EURUSD+ 34
USDCAD+ 27
EURNZD+ 50
AUDNZD+ 57
GBPUSD+ -11
EURSGD+ 6
NZDCAD+ 44
AUDCAD+ 55
USDCHF+ 82
CADJPY+ 49
NZDUSD+ 29
NZDJPY+ 18
USDSGD+ 26
EURCAD+ 27
CHFJPY+ 12
EURJPY+ 24
GBPCHF+ 15
USDJPY+ 14
XAUEUR+ -5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF+ 1.2K
AUDSGD+ 488
GBPCAD+ -3.5K
EURGBP+ 262
AUDJPY+ 1.2K
EURCHF+ 157
GBPJPY+ 1.4K
NZDSGD+ 930
GBPNZD+ 1.3K
NZDCHF+ 895
AUDUSD+ 1.2K
GBPAUD+ -2.7K
CADCHF+ 706
EURAUD+ 1.3K
EURUSD+ 402
USDCAD+ 26
EURNZD+ 1K
AUDNZD+ 1.4K
GBPUSD+ -602
EURSGD+ 128
NZDCAD+ 879
AUDCAD+ 980
USDCHF+ 780
CADJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 835
NZDJPY+ 344
USDSGD+ 600
EURCAD+ 607
CHFJPY+ 324
EURJPY+ 458
GBPCHF+ 246
USDJPY+ 300
XAUEUR+ -450
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +180.69 USD
Worst Trade: -220 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +235.35 USD
Massima perdita consecutiva: -144.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
