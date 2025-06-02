シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HP28 RSIM15cross 120SD 926
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 77%
VantageInternational-Live 11
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
850
利益トレード:
635 (74.70%)
損失トレード:
215 (25.29%)
ベストトレード:
741.17 USD
最悪のトレード:
-185.30 USD
総利益:
8 247.54 USD (124 358 pips)
総損失:
-5 684.13 USD (94 237 pips)
最大連続の勝ち:
27 (44.81 USD)
最大連続利益:
760.49 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.40%
最大入金額:
65.05%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
433 (50.94%)
短いトレード:
417 (49.06%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
3.02 USD
平均利益:
12.99 USD
平均損失:
-26.44 USD
最大連続の負け:
7 (-607.94 USD)
最大連続損失:
-951.16 USD (6)
月間成長:
-16.55%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
196.25 USD
最大の:
1 374.13 USD (26.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.44% (1 374.13 USD)
エクイティによる:
76.24% (4 264.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD+ 51
GBPCHF+ 47
AUDNZD+ 41
EURCHF+ 41
EURAUD+ 37
GBPUSD+ 35
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 32
GBPCAD+ 32
CADCHF+ 31
NZDJPY+ 29
EURGBP+ 29
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 28
USDCHF+ 27
CADJPY+ 26
AUDCAD+ 25
USDSGD+ 25
NZDCHF+ 24
NZDCAD+ 23
USDCAD+ 21
GBPNZD+ 21
CHFJPY+ 18
AUDCHF+ 18
EURSGD+ 18
EURNZD+ 17
AUDJPY+ 17
NZDSGD+ 17
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 15
NZDUSD+ 14
USDJPY+ 11
BCHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD+ 297
GBPCHF+ -840
AUDNZD+ 268
EURCHF+ 501
EURAUD+ 44
GBPUSD+ -283
EURCAD+ 183
GBPJPY+ 240
GBPCAD+ 137
CADCHF+ 304
NZDJPY+ 164
EURGBP+ 224
AUDUSD+ 118
EURUSD+ 179
USDCHF+ 148
CADJPY+ -40
AUDCAD+ 63
USDSGD+ 185
NZDCHF+ -331
NZDCAD+ 69
USDCAD+ 167
GBPNZD+ 74
CHFJPY+ 13
AUDCHF+ 52
EURSGD+ 60
EURNZD+ 59
AUDJPY+ 46
NZDSGD+ -32
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 73
NZDUSD+ 83
USDJPY+ 64
BCHUSD 260
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD+ 2.1K
GBPCHF+ -4.1K
AUDNZD+ -2.6K
EURCHF+ 3.7K
EURAUD+ -867
GBPUSD+ -1.3K
EURCAD+ 3.5K
GBPJPY+ -972
GBPCAD+ 509
CADCHF+ 1.9K
NZDJPY+ 2.2K
EURGBP+ 3.1K
AUDUSD+ 2.5K
EURUSD+ 2.9K
USDCHF+ 702
CADJPY+ -764
AUDCAD+ 3.2K
USDSGD+ 1.7K
NZDCHF+ -920
NZDCAD+ 2.1K
USDCAD+ 1.4K
GBPNZD+ 2K
CHFJPY+ -2.7K
AUDCHF+ 885
EURSGD+ 1K
EURNZD+ 2.8K
AUDJPY+ 1.1K
NZDSGD+ -862
AUDSGD+ 317
EURJPY+ 1.7K
NZDUSD+ 2.1K
USDJPY+ 886
BCHUSD 856
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +741.17 USD
最悪のトレード: -185 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +44.81 USD
最大連続損失: -607.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.21 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
HP28 RSIM15cross 120SD 926
30 USD/月
77%
0
0
USD
4.1K
USD
27
99%
850
74%
97%
1.45
3.02
USD
76%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください