Wai Hong Lee

HP28 STO 150SD HKD 025

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
409 (77.90%)
Loss Trade:
116 (22.10%)
Best Trade:
794.59 HKD
Worst Trade:
-877.09 HKD
Profitto lordo:
26 465.77 HKD (77 228 pips)
Perdita lorda:
-9 867.78 HKD (38 343 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1 645.60 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 645.60 HKD (25)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
98.91%
Massimo carico di deposito:
8.87%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.21
Long Trade:
235 (44.76%)
Short Trade:
290 (55.24%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
31.62 HKD
Profitto medio:
64.71 HKD
Perdita media:
-85.07 HKD
Massime perdite consecutive:
5 (-911.60 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-911.60 HKD (5)
Crescita mensile:
2.68%
Previsione annuale:
32.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
911.60 HKD (2.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.14% (617.68 HKD)
Per equità:
21.89% (2 532.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 76
GBPAUD+ 23
AUDNZD+ 22
EURCHF+ 22
EURGBP+ 21
NZDJPY+ 21
GBPJPY+ 20
NZDCHF+ 19
EURJPY+ 18
AUDJPY+ 18
USDCHF+ 16
GBPNZD+ 15
GBPCAD+ 15
CADJPY+ 15
AUDUSD+ 14
EURNZD+ 14
GBPCHF+ 14
EURSGD+ 14
NZDSGD+ 14
AUDCHF+ 13
EURAUD+ 13
AUDSGD+ 13
NZDCAD+ 12
GBPUSD+ 12
CHFJPY+ 11
EURCAD+ 11
USDCAD+ 10
USDJPY+ 10
CADCHF+ 8
USDSGD+ 8
NZDUSD+ 7
EURUSD+ 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 249
GBPAUD+ 91
AUDNZD+ 79
EURCHF+ 68
EURGBP+ 98
NZDJPY+ 72
GBPJPY+ 41
NZDCHF+ 78
EURJPY+ 49
AUDJPY+ 91
USDCHF+ 107
GBPNZD+ 46
GBPCAD+ 67
CADJPY+ 76
AUDUSD+ 73
EURNZD+ 51
GBPCHF+ 90
EURSGD+ -25
NZDSGD+ 115
AUDCHF+ 82
EURAUD+ 51
AUDSGD+ 101
NZDCAD+ 28
GBPUSD+ 87
CHFJPY+ 40
EURCAD+ 6
USDCAD+ 25
USDJPY+ 42
CADCHF+ 39
USDSGD+ 33
NZDUSD+ 63
EURUSD+ 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 6.6K
GBPAUD+ 2.1K
AUDNZD+ 3.1K
EURCHF+ 2.2K
EURGBP+ 836
NZDJPY+ 1.6K
GBPJPY+ -2.3K
NZDCHF+ 1.5K
EURJPY+ -612
AUDJPY+ 2.1K
USDCHF+ 1.7K
GBPNZD+ 1.2K
GBPCAD+ 1K
CADJPY+ 1.8K
AUDUSD+ 2K
EURNZD+ 2.2K
GBPCHF+ 699
EURSGD+ 284
NZDSGD+ -341
AUDCHF+ 1.6K
EURAUD+ 43
AUDSGD+ 1.9K
NZDCAD+ 423
GBPUSD+ 1.6K
CHFJPY+ 1.5K
EURCAD+ -326
USDCAD+ 629
USDJPY+ 1.4K
CADCHF+ -349
USDSGD+ 1.1K
NZDUSD+ 947
EURUSD+ 667
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +794.59 HKD
Worst Trade: -877 HKD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 645.60 HKD
Massima perdita consecutiva: -911.60 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.28 06:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 05:58
Share of trading days is too low
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 03:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.19 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HP28 STO 150SD HKD 025
30USD al mese
55%
0
0
USD
228K
HKD
19
100%
525
77%
99%
2.68
31.62
HKD
22%
1:500
