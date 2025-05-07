SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HP28A 200SD USD 518
Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
889
Profit Trade:
672 (75.59%)
Loss Trade:
217 (24.41%)
Best Trade:
3 377.42 USD
Worst Trade:
-887.20 USD
Profitto lordo:
20 401.49 USD (136 065 pips)
Perdita lorda:
-11 394.04 USD (99 402 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (557.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 675.12 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
99.11%
Massimo carico di deposito:
6.92%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
432 (48.59%)
Short Trade:
457 (51.41%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
10.13 USD
Profitto medio:
30.36 USD
Perdita media:
-52.51 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-3 589.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 589.88 USD (10)
Crescita mensile:
5.67%
Previsione annuale:
72.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.28 USD
Massimale:
3 633.49 USD (5.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.66% (3 633.49 USD)
Per equità:
17.86% (11 459.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD+ 51
AUDCAD+ 45
CHFJPY+ 44
USDCHF+ 41
EURGBP+ 40
AUDUSD+ 39
EURAUD+ 38
EURJPY+ 35
NZDJPY+ 35
AUDJPY+ 35
NZDUSD+ 35
EURCAD+ 33
GBPNZD+ 33
NZDCAD+ 31
GBPAUD+ 30
USDJPY+ 28
GBPUSD+ 28
AUDNZD+ 27
CADCHF+ 23
NZDCHF+ 22
USDCAD+ 22
EURUSD+ 21
EURCHF+ 20
CADJPY+ 20
AUDCHF+ 19
USDSGD+ 18
NZDSGD+ 16
GBPJPY+ 14
GBPCHF+ 13
EURNZD+ 12
AUDSGD+ 11
EURSGD+ 7
GBPSGD+ 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD+ 540
AUDCAD+ 430
CHFJPY+ 195
USDCHF+ 661
EURGBP+ 546
AUDUSD+ 603
EURAUD+ 387
EURJPY+ 77
NZDJPY+ 281
AUDJPY+ 343
NZDUSD+ 594
EURCAD+ 293
GBPNZD+ 238
NZDCAD+ 275
GBPAUD+ 223
USDJPY+ 324
GBPUSD+ 349
AUDNZD+ 181
CADCHF+ 383
NZDCHF+ 158
USDCAD+ 239
EURUSD+ 266
EURCHF+ 284
CADJPY+ 61
AUDCHF+ 251
USDSGD+ 184
NZDSGD+ 132
GBPJPY+ 86
GBPCHF+ 169
EURNZD+ 76
AUDSGD+ 83
EURSGD+ 70
GBPSGD+ 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD+ 1.1K
AUDCAD+ 4.4K
CHFJPY+ -22K
USDCHF+ 3K
EURGBP+ 2.6K
AUDUSD+ 2.7K
EURAUD+ 646
EURJPY+ -718
NZDJPY+ 4K
AUDJPY+ 2.1K
NZDUSD+ 2K
EURCAD+ 3.3K
GBPNZD+ 877
NZDCAD+ 3.8K
GBPAUD+ 2.5K
USDJPY+ 1.3K
GBPUSD+ 1.7K
AUDNZD+ 816
CADCHF+ 601
NZDCHF+ 1.5K
USDCAD+ 2.8K
EURUSD+ 3K
EURCHF+ 2.6K
CADJPY+ 218
AUDCHF+ 2K
USDSGD+ 2.2K
NZDSGD+ 1.8K
GBPJPY+ 627
GBPCHF+ 1.5K
EURNZD+ 1.9K
AUDSGD+ 473
EURSGD+ 1.1K
GBPSGD+ 454
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 377.42 USD
Worst Trade: -887 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +557.27 USD
Massima perdita consecutiva: -3 589.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
