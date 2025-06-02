SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HP28 RSIM15cross 120SD 926
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 77%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
850
Gewinntrades:
635 (74.70%)
Verlusttrades:
215 (25.29%)
Bester Trade:
741.17 USD
Schlechtester Trade:
-185.30 USD
Bruttoprofit:
8 247.54 USD (124 358 pips)
Bruttoverlust:
-5 684.13 USD (94 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (44.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
760.49 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.40%
Max deposit load:
65.05%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
433 (50.94%)
Short-Positionen:
417 (49.06%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
3.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-607.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-951.16 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-16.55%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
196.25 USD
Maximaler:
1 374.13 USD (26.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.44% (1 374.13 USD)
Kapital:
76.24% (4 264.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD+ 51
GBPCHF+ 47
AUDNZD+ 41
EURCHF+ 41
EURAUD+ 37
GBPUSD+ 35
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 32
GBPCAD+ 32
CADCHF+ 31
NZDJPY+ 29
EURGBP+ 29
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 28
USDCHF+ 27
CADJPY+ 26
AUDCAD+ 25
USDSGD+ 25
NZDCHF+ 24
NZDCAD+ 23
USDCAD+ 21
GBPNZD+ 21
CHFJPY+ 18
AUDCHF+ 18
EURSGD+ 18
EURNZD+ 17
AUDJPY+ 17
NZDSGD+ 17
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 15
NZDUSD+ 14
USDJPY+ 11
BCHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD+ 297
GBPCHF+ -840
AUDNZD+ 268
EURCHF+ 501
EURAUD+ 44
GBPUSD+ -283
EURCAD+ 183
GBPJPY+ 240
GBPCAD+ 137
CADCHF+ 304
NZDJPY+ 164
EURGBP+ 224
AUDUSD+ 118
EURUSD+ 179
USDCHF+ 148
CADJPY+ -40
AUDCAD+ 63
USDSGD+ 185
NZDCHF+ -331
NZDCAD+ 69
USDCAD+ 167
GBPNZD+ 74
CHFJPY+ 13
AUDCHF+ 52
EURSGD+ 60
EURNZD+ 59
AUDJPY+ 46
NZDSGD+ -32
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 73
NZDUSD+ 83
USDJPY+ 64
BCHUSD 260
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD+ 2.1K
GBPCHF+ -4.1K
AUDNZD+ -2.6K
EURCHF+ 3.7K
EURAUD+ -867
GBPUSD+ -1.3K
EURCAD+ 3.5K
GBPJPY+ -972
GBPCAD+ 509
CADCHF+ 1.9K
NZDJPY+ 2.2K
EURGBP+ 3.1K
AUDUSD+ 2.5K
EURUSD+ 2.9K
USDCHF+ 702
CADJPY+ -764
AUDCAD+ 3.2K
USDSGD+ 1.7K
NZDCHF+ -920
NZDCAD+ 2.1K
USDCAD+ 1.4K
GBPNZD+ 2K
CHFJPY+ -2.7K
AUDCHF+ 885
EURSGD+ 1K
EURNZD+ 2.8K
AUDJPY+ 1.1K
NZDSGD+ -862
AUDSGD+ 317
EURJPY+ 1.7K
NZDUSD+ 2.1K
USDJPY+ 886
BCHUSD 856
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +741.17 USD
Schlechtester Trade: -185 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -607.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.21 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.