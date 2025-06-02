SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HP28 RSIM15cross 120SD 926
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 77%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
850
Negociações com lucro:
635 (74.70%)
Negociações com perda:
215 (25.29%)
Melhor negociação:
741.17 USD
Pior negociação:
-185.30 USD
Lucro bruto:
8 247.54 USD (124 358 pips)
Perda bruta:
-5 684.13 USD (94 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (44.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
760.49 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.40%
Depósito máximo carregado:
65.05%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
433 (50.94%)
Negociações curtas:
417 (49.06%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
3.02 USD
Lucro médio:
12.99 USD
Perda média:
-26.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-607.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-951.16 USD (6)
Crescimento mensal:
-16.55%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
196.25 USD
Máximo:
1 374.13 USD (26.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.44% (1 374.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.24% (4 264.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD+ 51
GBPCHF+ 47
AUDNZD+ 41
EURCHF+ 41
EURAUD+ 37
GBPUSD+ 35
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 32
GBPCAD+ 32
CADCHF+ 31
NZDJPY+ 29
EURGBP+ 29
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 28
USDCHF+ 27
CADJPY+ 26
AUDCAD+ 25
USDSGD+ 25
NZDCHF+ 24
NZDCAD+ 23
USDCAD+ 21
GBPNZD+ 21
CHFJPY+ 18
AUDCHF+ 18
EURSGD+ 18
EURNZD+ 17
AUDJPY+ 17
NZDSGD+ 17
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 15
NZDUSD+ 14
USDJPY+ 11
BCHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD+ 297
GBPCHF+ -840
AUDNZD+ 268
EURCHF+ 501
EURAUD+ 44
GBPUSD+ -283
EURCAD+ 183
GBPJPY+ 240
GBPCAD+ 137
CADCHF+ 304
NZDJPY+ 164
EURGBP+ 224
AUDUSD+ 118
EURUSD+ 179
USDCHF+ 148
CADJPY+ -40
AUDCAD+ 63
USDSGD+ 185
NZDCHF+ -331
NZDCAD+ 69
USDCAD+ 167
GBPNZD+ 74
CHFJPY+ 13
AUDCHF+ 52
EURSGD+ 60
EURNZD+ 59
AUDJPY+ 46
NZDSGD+ -32
AUDSGD+ 17
EURJPY+ 73
NZDUSD+ 83
USDJPY+ 64
BCHUSD 260
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD+ 2.1K
GBPCHF+ -4.1K
AUDNZD+ -2.6K
EURCHF+ 3.7K
EURAUD+ -867
GBPUSD+ -1.3K
EURCAD+ 3.5K
GBPJPY+ -972
GBPCAD+ 509
CADCHF+ 1.9K
NZDJPY+ 2.2K
EURGBP+ 3.1K
AUDUSD+ 2.5K
EURUSD+ 2.9K
USDCHF+ 702
CADJPY+ -764
AUDCAD+ 3.2K
USDSGD+ 1.7K
NZDCHF+ -920
NZDCAD+ 2.1K
USDCAD+ 1.4K
GBPNZD+ 2K
CHFJPY+ -2.7K
AUDCHF+ 885
EURSGD+ 1K
EURNZD+ 2.8K
AUDJPY+ 1.1K
NZDSGD+ -862
AUDSGD+ 317
EURJPY+ 1.7K
NZDUSD+ 2.1K
USDJPY+ 886
BCHUSD 856
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +741.17 USD
Pior negociação: -185 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +44.81 USD
Máxima perda consecutiva: -607.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.21 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
