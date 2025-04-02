SegnaliSezioni
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 016
Profit Trade:
763 (75.09%)
Loss Trade:
253 (24.90%)
Best Trade:
6 938.34 HKD
Worst Trade:
-3 180.13 HKD
Profitto lordo:
157 215.47 HKD (148 551 pips)
Perdita lorda:
-88 515.36 HKD (99 803 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (2 400.36 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
6 938.34 HKD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
96.65%
Massimo carico di deposito:
4.46%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.17
Long Trade:
500 (49.21%)
Short Trade:
516 (50.79%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
67.62 HKD
Profitto medio:
206.05 HKD
Perdita media:
-349.86 HKD
Massime perdite consecutive:
10 (-9 774.40 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-11 847.98 HKD (6)
Crescita mensile:
3.25%
Previsione annuale:
42.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
13 278.05 HKD (5.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.33% (5 243.98 HKD)
Per equità:
12.10% (26 843.27 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD+ 55
AUDNZD+ 52
AUDUSD+ 46
GBPAUD+ 46
NZDUSD+ 45
AUDCAD+ 45
USDCHF+ 43
EURCAD+ 40
GBPNZD+ 40
EURAUD+ 39
USDCAD+ 35
EURUSD+ 34
NZDCAD+ 33
EURJPY+ 33
EURGBP+ 32
CADCHF+ 31
CHFJPY+ 30
AUDJPY+ 30
USDJPY+ 29
AUDCHF+ 29
NZDJPY+ 28
GBPUSD+ 28
NZDCHF+ 27
USDSGD+ 25
CADJPY+ 24
GBPJPY+ 24
EURNZD+ 22
GBPCHF+ 20
EURCHF+ 19
NZDSGD+ 14
AUDSGD+ 10
EURSGD+ 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD+ 423
AUDNZD+ 9
AUDUSD+ 532
GBPAUD+ 336
NZDUSD+ -1
AUDCAD+ 604
USDCHF+ 472
EURCAD+ 429
GBPNZD+ 330
EURAUD+ 330
USDCAD+ 328
EURUSD+ 547
NZDCAD+ 304
EURJPY+ 309
EURGBP+ 489
CADCHF+ 321
CHFJPY+ 302
AUDJPY+ 313
USDJPY+ 79
AUDCHF+ 352
NZDJPY+ 255
GBPUSD+ 387
NZDCHF+ 323
USDSGD+ 175
CADJPY+ 222
GBPJPY+ -280
EURNZD+ 199
GBPCHF+ 230
EURCHF+ 238
NZDSGD+ 133
AUDSGD+ 81
EURSGD+ 76
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD+ -1.3K
AUDNZD+ -4.5K
AUDUSD+ 2.6K
GBPAUD+ 3K
NZDUSD+ -7.1K
AUDCAD+ 4.9K
USDCHF+ 3.1K
EURCAD+ 4.5K
GBPNZD+ 3.4K
EURAUD+ 4.9K
USDCAD+ 2K
EURUSD+ 3.1K
NZDCAD+ 3.5K
EURJPY+ 3.1K
EURGBP+ 3.3K
CADCHF+ 1.9K
CHFJPY+ 3.5K
AUDJPY+ 2.2K
USDJPY+ -3.1K
AUDCHF+ 2K
NZDJPY+ 3.2K
GBPUSD+ 3.5K
NZDCHF+ 1.1K
USDSGD+ -2.2K
CADJPY+ 3K
GBPJPY+ -5K
EURNZD+ 1.8K
GBPCHF+ 2K
EURCHF+ 2.5K
NZDSGD+ 1.5K
AUDSGD+ 1K
EURSGD+ 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 938.34 HKD
Worst Trade: -3 180 HKD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 400.36 HKD
Massima perdita consecutiva: -9 774.40 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
