- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
850
盈利交易:
635 (74.70%)
亏损交易:
215 (25.29%)
最好交易:
741.17 USD
最差交易:
-185.30 USD
毛利:
8 247.54 USD (124 358 pips)
毛利亏损:
-5 684.13 USD (94 237 pips)
最大连续赢利:
27 (44.81 USD)
最大连续盈利:
760.49 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.40%
最大入金加载:
65.05%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.87
长期交易:
433 (50.94%)
短期交易:
417 (49.06%)
利润因子:
1.45
预期回报:
3.02 USD
平均利润:
12.99 USD
平均损失:
-26.44 USD
最大连续失误:
7 (-607.94 USD)
最大连续亏损:
-951.16 USD (6)
每月增长:
-16.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
196.25 USD
最大值:
1 374.13 USD (26.78%)
相对跌幅:
结余:
23.44% (1 374.13 USD)
净值:
76.24% (4 264.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|51
|GBPCHF+
|47
|AUDNZD+
|41
|EURCHF+
|41
|EURAUD+
|37
|GBPUSD+
|35
|EURCAD+
|34
|GBPJPY+
|32
|GBPCAD+
|32
|CADCHF+
|31
|NZDJPY+
|29
|EURGBP+
|29
|AUDUSD+
|28
|EURUSD+
|28
|USDCHF+
|27
|CADJPY+
|26
|AUDCAD+
|25
|USDSGD+
|25
|NZDCHF+
|24
|NZDCAD+
|23
|USDCAD+
|21
|GBPNZD+
|21
|CHFJPY+
|18
|AUDCHF+
|18
|EURSGD+
|18
|EURNZD+
|17
|AUDJPY+
|17
|NZDSGD+
|17
|AUDSGD+
|17
|EURJPY+
|15
|NZDUSD+
|14
|USDJPY+
|11
|BCHUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD+
|297
|GBPCHF+
|-840
|AUDNZD+
|268
|EURCHF+
|501
|EURAUD+
|44
|GBPUSD+
|-283
|EURCAD+
|183
|GBPJPY+
|240
|GBPCAD+
|137
|CADCHF+
|304
|NZDJPY+
|164
|EURGBP+
|224
|AUDUSD+
|118
|EURUSD+
|179
|USDCHF+
|148
|CADJPY+
|-40
|AUDCAD+
|63
|USDSGD+
|185
|NZDCHF+
|-331
|NZDCAD+
|69
|USDCAD+
|167
|GBPNZD+
|74
|CHFJPY+
|13
|AUDCHF+
|52
|EURSGD+
|60
|EURNZD+
|59
|AUDJPY+
|46
|NZDSGD+
|-32
|AUDSGD+
|17
|EURJPY+
|73
|NZDUSD+
|83
|USDJPY+
|64
|BCHUSD
|260
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD+
|2.1K
|GBPCHF+
|-4.1K
|AUDNZD+
|-2.6K
|EURCHF+
|3.7K
|EURAUD+
|-867
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURCAD+
|3.5K
|GBPJPY+
|-972
|GBPCAD+
|509
|CADCHF+
|1.9K
|NZDJPY+
|2.2K
|EURGBP+
|3.1K
|AUDUSD+
|2.5K
|EURUSD+
|2.9K
|USDCHF+
|702
|CADJPY+
|-764
|AUDCAD+
|3.2K
|USDSGD+
|1.7K
|NZDCHF+
|-920
|NZDCAD+
|2.1K
|USDCAD+
|1.4K
|GBPNZD+
|2K
|CHFJPY+
|-2.7K
|AUDCHF+
|885
|EURSGD+
|1K
|EURNZD+
|2.8K
|AUDJPY+
|1.1K
|NZDSGD+
|-862
|AUDSGD+
|317
|EURJPY+
|1.7K
|NZDUSD+
|2.1K
|USDJPY+
|886
|BCHUSD
|856
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +741.17 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +44.81 USD
最大连续亏损: -607.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
77%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
27
99%
850
74%
97%
1.45
3.02
USD
USD
76%
1:500