Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 49%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
70 (75.26%)
Loss Trade:
23 (24.73%)
Best Trade:
59.28 USD
Worst Trade:
-20.31 USD
Profitto lordo:
345.12 USD (13 105 pips)
Perdita lorda:
-102.18 USD (5 513 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (55.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.92%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.08
Long Trade:
41 (44.09%)
Short Trade:
52 (55.91%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
4.93 USD
Perdita media:
-4.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-39.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.93 USD (3)
Crescita mensile:
48.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
39.93 USD (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.98% (39.93 USD)
Per equità:
13.92% (103.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD+ 9
AUDCHF+ 6
NZDJPY+ 5
GBPAUD+ 5
USDJPY+ 5
AUDJPY+ 5
NZDCHF+ 5
NZDSGD+ 5
EURJPY+ 4
GBPNZD+ 4
NZDUSD+ 4
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 3
USDCHF+ 3
AUDSGD+ 3
USDCAD+ 3
EURCHF+ 3
GBPCAD+ 3
EURUSD+ 3
CHFJPY+ 2
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 2
AUDNZD+ 1
CADJPY+ 1
GBPUSD+ 1
EURSGD+ 1
GBPCHF+ 1
USDSGD+ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD+ 37
AUDCHF+ 24
NZDJPY+ 11
GBPAUD+ 11
USDJPY+ 4
AUDJPY+ 11
NZDCHF+ 18
NZDSGD+ 16
EURJPY+ 9
GBPNZD+ 6
NZDUSD+ 15
GBPJPY+ 6
EURCAD+ 6
USDCHF+ 1
AUDSGD+ 8
USDCAD+ 7
EURCHF+ 10
GBPCAD+ 5
EURUSD+ 11
CHFJPY+ 4
AUDCAD+ 5
EURNZD+ 2
AUDNZD+ 2
CADJPY+ 2
GBPUSD+ 3
EURSGD+ 2
GBPCHF+ 3
USDSGD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD+ -810
AUDCHF+ 388
NZDJPY+ 698
GBPAUD+ 546
USDJPY+ 134
AUDJPY+ 682
NZDCHF+ 376
NZDSGD+ 219
EURJPY+ 565
GBPNZD+ 403
NZDUSD+ 252
GBPJPY+ 457
EURCAD+ 454
USDCHF+ 50
AUDSGD+ 369
USDCAD+ 396
EURCHF+ 382
GBPCAD+ 454
EURUSD+ -79
CHFJPY+ 322
AUDCAD+ 253
EURNZD+ 181
AUDNZD+ 144
CADJPY+ 158
GBPUSD+ 151
EURSGD+ 150
GBPCHF+ 133
USDSGD+ 150
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.28 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.36 USD
Massima perdita consecutiva: -39.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Leverage Hp28
30USD al mese
49%
0
0
USD
743
USD
4
100%
93
75%
100%
3.37
2.61
USD
14%
1:500
