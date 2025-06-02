SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HP28 RSIM15cross 120SD 926
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
597
Bénéfice trades:
462 (77.38%)
Perte trades:
135 (22.61%)
Meilleure transaction:
137.30 USD
Pire transaction:
-130.46 USD
Bénéfice brut:
4 410.71 USD (84 402 pips)
Perte brute:
-2 388.63 USD (48 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (44.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
273.25 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
98.45%
Charge de dépôt maximale:
6.95%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.13
Longs trades:
303 (50.75%)
Courts trades:
294 (49.25%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
3.39 USD
Bénéfice moyen:
9.55 USD
Perte moyenne:
-17.69 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-209.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-501.84 USD (5)
Croissance mensuelle:
12.50%
Prévision annuelle:
151.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
196.25 USD
Maximal:
645.92 USD (39.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.09% (602.17 USD)
Par fonds propres:
14.05% (746.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD+ 34
EURCHF+ 34
EURAUD+ 32
GBPUSD+ 29
GBPCHF+ 25
CADCHF+ 25
EURCAD+ 24
NZDCHF+ 23
NZDJPY+ 22
AUDCAD+ 21
AUDNZD+ 21
AUDUSD+ 20
EURUSD+ 20
USDSGD+ 20
GBPJPY+ 19
USDCHF+ 18
CADJPY+ 17
GBPCAD+ 17
EURNZD+ 16
GBPNZD+ 16
AUDCHF+ 16
NZDCAD+ 15
CHFJPY+ 15
EURGBP+ 14
AUDJPY+ 14
USDCAD+ 13
EURSGD+ 13
NZDUSD+ 12
NZDSGD+ 11
EURJPY+ 8
USDJPY+ 7
AUDSGD+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD+ 207
EURCHF+ 452
EURAUD+ 18
GBPUSD+ -349
GBPCHF+ 216
CADCHF+ 258
EURCAD+ 121
NZDCHF+ -338
NZDJPY+ 104
AUDCAD+ 43
AUDNZD+ 51
AUDUSD+ 35
EURUSD+ 134
USDSGD+ 149
GBPJPY+ 81
USDCHF+ 148
CADJPY+ 47
GBPCAD+ 39
EURNZD+ 55
GBPNZD+ 53
AUDCHF+ 36
NZDCAD+ 23
CHFJPY+ -9
EURGBP+ 99
AUDJPY+ 32
USDCAD+ 104
EURSGD+ 33
NZDUSD+ 65
NZDSGD+ 15
EURJPY+ 37
USDJPY+ 43
AUDSGD+ 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD+ -402
EURCHF+ 3.6K
EURAUD+ -1.6K
GBPUSD+ -1.4K
GBPCHF+ 2.6K
CADCHF+ 1.1K
EURCAD+ 2.6K
NZDCHF+ -1K
NZDJPY+ 2K
AUDCAD+ 2.6K
AUDNZD+ 2.3K
AUDUSD+ 1.6K
EURUSD+ 2.4K
USDSGD+ 1.2K
GBPJPY+ 1.5K
USDCHF+ 1.8K
CADJPY+ 1.6K
GBPCAD+ 1.2K
EURNZD+ 2.7K
GBPNZD+ 1.3K
AUDCHF+ 643
NZDCAD+ 1.1K
CHFJPY+ -2K
EURGBP+ 1.4K
AUDJPY+ 649
USDCAD+ 1.9K
EURSGD+ 288
NZDUSD+ 1.8K
NZDSGD+ 160
EURJPY+ 762
USDJPY+ 398
AUDSGD+ 707
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +137.30 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +44.81 USD
Perte consécutive maximale: -209.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 12:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
