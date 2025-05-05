Valute / TDUP
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.53 USD 0.13 (1.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TDUP ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.47 e ad un massimo di 10.82.
Segui le dinamiche di ThredUp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.47 10.82
Intervallo Annuale
0.50 12.28
- Chiusura Precedente
- 10.66
- Apertura
- 10.74
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Minimo
- 10.47
- Massimo
- 10.82
- Volume
- 3.704 K
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 338.75%
- Variazione Annuale
- 1168.67%
20 settembre, sabato