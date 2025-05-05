QuotazioniSezioni
Valute / TDUP
Tornare a Azioni

TDUP: ThredUp Inc - Class A

10.53 USD 0.13 (1.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TDUP ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.47 e ad un massimo di 10.82.

Segui le dinamiche di ThredUp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDUP News

Intervallo Giornaliero
10.47 10.82
Intervallo Annuale
0.50 12.28
Chiusura Precedente
10.66
Apertura
10.74
Bid
10.53
Ask
10.83
Minimo
10.47
Massimo
10.82
Volume
3.704 K
Variazione giornaliera
-1.22%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
338.75%
Variazione Annuale
1168.67%
20 settembre, sabato