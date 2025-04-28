Валюты / TDUP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.20 USD 0.60 (5.56%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDUP за сегодня изменился на -5.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.91.
Следите за динамикой ThredUp Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TDUP
- ThredUp: Attractive Buy As Resale Market Heats Up (NASDAQ:TDUP)
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- De Minimis Closure Will Have A Far Reaching Impact On Many Companies
- ThredUp stock hits 52-week high at 11.02 USD
- ThredUp Stock: Going On A Steam Roll But Risk Of Volatile Sale Remains (NASDAQ:TDUP)
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- ThredUp: A Buy On Beat-And-Raise Quarter (NASDAQ:TDUP)
- ThredUp (TDUP) Q2 Revenue Jumps 16%
- ThredUp Inc. (TDUP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ThredUp Q2 2025 beats revenue forecasts, stock surges
- ThredUp shares soar as online reseller beats estimates, raises outlook
- ThredUp stock hits 52-week high at $8.77
- Analysts Estimate Krispy Kreme (DNUT) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ThredUp stock price target raised to $9 from $7 at Telsey
- The Optimist Fund Q2 2025 Quarterly Letter
- ThredUp at 45th Annual William Blair Growth Stock Conference: Strategic U.S. Focus
- ThredUp at TD Cowen Conference: AI and Growth Drive Success
- ThredUp Inc. shareholders approve board nominees
- ThredUp stock soars to 52-week high, hits $7.2 amid surge
- FARO Technologies, Celanese, Avient, Aramark And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Aramark (NYSE:ARMK), Ameresco (NYSE:AMRC)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 2 Consumer Stocks That May Implode In May - Five Below (NASDAQ:FIVE), ThredUp (NASDAQ:TDUP)
- Wells Fargo sees lower profit across apparel sector on tariff, recession risks
- Stride To Rally Around 10%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Biohaven (NYSE:BHVN), Banzai International (NASDAQ:BNZI)
Дневной диапазон
10.18 10.91
Годовой диапазон
0.50 12.28
- Предыдущее закрытие
- 10.80
- Open
- 10.80
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Low
- 10.18
- High
- 10.91
- Объем
- 3.667 K
- Дневное изменение
- -5.56%
- Месячное изменение
- -2.95%
- 6-месячное изменение
- 325.00%
- Годовое изменение
- 1128.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.