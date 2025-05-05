Devises / TDUP
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.53 USD 0.13 (1.22%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TDUP a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.47 et à un maximum de 10.82.
Suivez la dynamique ThredUp Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDUP Nouvelles
- ThredUp à la conférence Wells Fargo : La stratégie américaine stimule la croissance
- ThredUp at Wells Fargo Conference: Strategic U.S. Focus Fuels Growth
- ThredUp: Attractive Buy As Resale Market Heats Up (NASDAQ:TDUP)
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- De Minimis Closure Will Have A Far Reaching Impact On Many Companies
- ThredUp stock hits 52-week high at 11.02 USD
- ThredUp Stock: Going On A Steam Roll But Risk Of Volatile Sale Remains (NASDAQ:TDUP)
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- ThredUp: A Buy On Beat-And-Raise Quarter (NASDAQ:TDUP)
- ThredUp (TDUP) Q2 Revenue Jumps 16%
- ThredUp Inc. (TDUP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ThredUp Q2 2025 beats revenue forecasts, stock surges
- ThredUp shares soar as online reseller beats estimates, raises outlook
- ThredUp stock hits 52-week high at $8.77
- Analysts Estimate Krispy Kreme (DNUT) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- ThredUp stock price target raised to $9 from $7 at Telsey
- The Optimist Fund Q2 2025 Quarterly Letter
- ThredUp at 45th Annual William Blair Growth Stock Conference: Strategic U.S. Focus
- ThredUp at TD Cowen Conference: AI and Growth Drive Success
- ThredUp Inc. shareholders approve board nominees
- ThredUp stock soars to 52-week high, hits $7.2 amid surge
- FARO Technologies, Celanese, Avient, Aramark And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Aramark (NYSE:ARMK), Ameresco (NYSE:AMRC)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 2 Consumer Stocks That May Implode In May - Five Below (NASDAQ:FIVE), ThredUp (NASDAQ:TDUP)
Range quotidien
10.47 10.82
Range Annuel
0.50 12.28
- Clôture Précédente
- 10.66
- Ouverture
- 10.74
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Plus Bas
- 10.47
- Plus Haut
- 10.82
- Volume
- 3.704 K
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 338.75%
- Changement Annuel
- 1168.67%
20 septembre, samedi