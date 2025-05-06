Divisas / TDUP
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.45 USD 0.25 (2.45%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TDUP de hoy ha cambiado un 2.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.04, mientras que el máximo ha alcanzado 10.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ThredUp Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
10.04 10.52
Rango anual
0.50 12.28
- Cierres anteriores
- 10.20
- Open
- 10.09
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Low
- 10.04
- High
- 10.52
- Volumen
- 4.448 K
- Cambio diario
- 2.45%
- Cambio mensual
- -0.57%
- Cambio a 6 meses
- 335.42%
- Cambio anual
- 1159.04%
