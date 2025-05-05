Moedas / TDUP
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.70 USD 0.25 (2.39%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TDUP para hoje mudou para 2.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.43 e o mais alto foi 10.83.
Veja a dinâmica do par de moedas ThredUp Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
10.43 10.83
Faixa anual
0.50 12.28
- Fechamento anterior
- 10.45
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.70
- Ask
- 11.00
- Low
- 10.43
- High
- 10.83
- Volume
- 2.251 K
- Mudança diária
- 2.39%
- Mudança mensal
- 1.81%
- Mudança de 6 meses
- 345.83%
- Mudança anual
- 1189.16%
