货币 / TDUP
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.21 USD 0.01 (0.10%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TDUP汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.04和高点10.52进行交易。
关注ThredUp Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TDUP新闻
日范围
10.04 10.52
年范围
0.50 12.28
- 前一天收盘价
- 10.20
- 开盘价
- 10.09
- 卖价
- 10.21
- 买价
- 10.51
- 最低价
- 10.04
- 最高价
- 10.52
- 交易量
- 2.373 K
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- -2.85%
- 6个月变化
- 325.42%
- 年变化
- 1130.12%
