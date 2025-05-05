통화 / TDUP
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.53 USD 0.13 (1.22%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TDUP 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.47이고 고가는 10.82이었습니다.
ThredUp Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
10.47 10.82
년간 변동
0.50 12.28
- 이전 종가
- 10.66
- 시가
- 10.74
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- 저가
- 10.47
- 고가
- 10.82
- 볼륨
- 3.704 K
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- 0.19%
- 6개월 변동
- 338.75%
- 년간 변동율
- 1168.67%
20 9월, 토요일