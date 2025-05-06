KurseKategorien
Währungen / TDUP
Zurück zum Aktien

TDUP: ThredUp Inc - Class A

10.66 USD 0.21 (2.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TDUP hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.43 bis zu einem Hoch von 10.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die ThredUp Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDUP News

Tagesspanne
10.43 10.83
Jahresspanne
0.50 12.28
Vorheriger Schlusskurs
10.45
Eröffnung
10.46
Bid
10.66
Ask
10.96
Tief
10.43
Hoch
10.83
Volumen
4.341 K
Tagesänderung
2.01%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
344.17%
Jahresänderung
1184.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K