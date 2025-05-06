Währungen / TDUP
TDUP: ThredUp Inc - Class A
10.66 USD 0.21 (2.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDUP hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.43 bis zu einem Hoch von 10.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die ThredUp Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.43 10.83
Jahresspanne
0.50 12.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.45
- Eröffnung
- 10.46
- Bid
- 10.66
- Ask
- 10.96
- Tief
- 10.43
- Hoch
- 10.83
- Volumen
- 4.341 K
- Tagesänderung
- 2.01%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 344.17%
- Jahresänderung
- 1184.34%
