ETON: Eton Pharmaceuticals Inc
18.34 USD 0.12 (0.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETON ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.92 e ad un massimo di 18.84.
Segui le dinamiche di Eton Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.92 18.84
Intervallo Annuale
5.80 21.48
- Chiusura Precedente
- 18.46
- Apertura
- 18.81
- Bid
- 18.34
- Ask
- 18.64
- Minimo
- 17.92
- Massimo
- 18.84
- Volume
- 700
- Variazione giornaliera
- -0.65%
- Variazione Mensile
- 7.57%
- Variazione Semestrale
- 41.51%
- Variazione Annuale
- 204.65%
20 settembre, sabato