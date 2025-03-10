KurseKategorien
ETON: Eton Pharmaceuticals Inc

18.46 USD 0.78 (4.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETON hat sich für heute um 4.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.78 bis zu einem Hoch von 18.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eton Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.78 18.59
Jahresspanne
5.80 21.48
Vorheriger Schlusskurs
17.68
Eröffnung
17.85
Bid
18.46
Ask
18.76
Tief
17.78
Hoch
18.59
Volumen
613
Tagesänderung
4.41%
Monatsänderung
8.27%
6-Monatsänderung
42.44%
Jahresänderung
206.64%
