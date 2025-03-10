Währungen / ETON
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ETON: Eton Pharmaceuticals Inc
18.46 USD 0.78 (4.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETON hat sich für heute um 4.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.78 bis zu einem Hoch von 18.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eton Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETON News
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Eton (ETON) Q2 Revenue Jumps 108%
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- FDA accepts Eton’s NDA for ET-600 desmopressin oral solution
- Eton Pharmaceuticals to join Russell 2000 and 3000 indexes
- Eton Pharmaceuticals: Rapid Revenue Growth And Pipeline Catalysts Point To More Upside
- Eton Pharmaceuticals stock rises on FDA approval of KHINDIVI
- Eton Pharmaceuticals stock target raised to $35 by H.C. Wainwright
- FDA approves first hydrocortisone oral solution for children
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Virtual Investor Day and Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Eton Pharma Plans FDA Filing For ET-600 Oral Desmopressin Next Month, Eyes 2026 Launch - Eton Pharmaceuticals (NASDAQ:ETON)
- Rocket Companies, Novo Nordisk And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - AppLovin (NASDAQ:APP), Eton Pharmaceuticals (NASDAQ:ETON)
Tagesspanne
17.78 18.59
Jahresspanne
5.80 21.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.68
- Eröffnung
- 17.85
- Bid
- 18.46
- Ask
- 18.76
- Tief
- 17.78
- Hoch
- 18.59
- Volumen
- 613
- Tagesänderung
- 4.41%
- Monatsänderung
- 8.27%
- 6-Monatsänderung
- 42.44%
- Jahresänderung
- 206.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K