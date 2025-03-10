Валюты / ETON
ETON: Eton Pharmaceuticals Inc
17.56 USD 0.22 (1.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETON за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.47, а максимальная — 17.93.
Следите за динамикой Eton Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.47 17.93
Годовой диапазон
5.80 21.48
- Предыдущее закрытие
- 17.78
- Open
- 17.76
- Bid
- 17.56
- Ask
- 17.86
- Low
- 17.47
- High
- 17.93
- Объем
- 638
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- 2.99%
- 6-месячное изменение
- 35.49%
- Годовое изменение
- 191.69%
