ETON: Eton Pharmaceuticals Inc

17.56 USD 0.22 (1.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETON за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.47, а максимальная — 17.93.

Следите за динамикой Eton Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.47 17.93
Годовой диапазон
5.80 21.48
Предыдущее закрытие
17.78
Open
17.76
Bid
17.56
Ask
17.86
Low
17.47
High
17.93
Объем
638
Дневное изменение
-1.24%
Месячное изменение
2.99%
6-месячное изменение
35.49%
Годовое изменение
191.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.