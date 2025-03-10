Moedas / ETON
ETON: Eton Pharmaceuticals Inc
17.68 USD 0.12 (0.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ETON para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.49 e o mais alto foi 18.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Eton Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.49 18.00
Faixa anual
5.80 21.48
- Fechamento anterior
- 17.56
- Open
- 17.64
- Bid
- 17.68
- Ask
- 17.98
- Low
- 17.49
- High
- 18.00
- Volume
- 382
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 3.70%
- Mudança de 6 meses
- 36.42%
- Mudança anual
- 193.69%
