통화 / ETON
ETON: Eton Pharmaceuticals Inc

18.34 USD 0.12 (0.65%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ETON 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.92이고 고가는 18.84이었습니다.

Eton Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
17.92 18.84
년간 변동
5.80 21.48
이전 종가
18.46
시가
18.81
Bid
18.34
Ask
18.64
저가
17.92
고가
18.84
볼륨
700
일일 변동
-0.65%
월 변동
7.57%
6개월 변동
41.51%
년간 변동율
204.65%
20 9월, 토요일