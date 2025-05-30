QuotazioniSezioni
CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc

1.56 USD 0.02 (1.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLDI ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.60.

Segui le dinamiche di Calidi Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.55 1.60
Intervallo Annuale
0.21 6.05
Chiusura Precedente
1.58
Apertura
1.58
Bid
1.56
Ask
1.86
Minimo
1.55
Massimo
1.60
Volume
124
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
-3.70%
Variazione Semestrale
173.68%
Variazione Annuale
36.84%
