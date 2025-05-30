Valute / CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.56 USD 0.02 (1.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLDI ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.60.
Segui le dinamiche di Calidi Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.55 1.60
Intervallo Annuale
0.21 6.05
- Chiusura Precedente
- 1.58
- Apertura
- 1.58
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Minimo
- 1.55
- Massimo
- 1.60
- Volume
- 124
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- -3.70%
- Variazione Semestrale
- 173.68%
- Variazione Annuale
- 36.84%
21 settembre, domenica