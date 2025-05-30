Dövizler / CLDI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.56 USD 0.02 (1.27%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLDI fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.55 ve Yüksek fiyatı olarak 1.60 aralığında işlem gördü.
Calidi Biotherapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLDI haberleri
- Calidi Biotherapeutics closes $6.9 million public offering
- Calidi Biotherapeutics finalizes separation agreement with Dr. Boris Minev
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- FDA grants fast track designation to Calidi’s CLD-201 for sarcoma
- Calidi Biotherapeutics secures $4.6 million through warrant exercise
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- CLDI stock touches 52-week low at $0.35 amid market challenges
Günlük aralık
1.55 1.60
Yıllık aralık
0.21 6.05
- Önceki kapanış
- 1.58
- Açılış
- 1.58
- Satış
- 1.56
- Alış
- 1.86
- Düşük
- 1.55
- Yüksek
- 1.60
- Hacim
- 124
- Günlük değişim
- -1.27%
- Aylık değişim
- -3.70%
- 6 aylık değişim
- 173.68%
- Yıllık değişim
- 36.84%
21 Eylül, Pazar