Divisas / CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.60 USD 0.01 (0.63%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLDI de hoy ha cambiado un 0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.57, mientras que el máximo ha alcanzado 1.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Calidi Biotherapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CLDI News
- Calidi Biotherapeutics closes $6.9 million public offering
- Calidi Biotherapeutics finalizes separation agreement with Dr. Boris Minev
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- FDA grants fast track designation to Calidi’s CLD-201 for sarcoma
- Calidi Biotherapeutics secures $4.6 million through warrant exercise
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- CLDI stock touches 52-week low at $0.35 amid market challenges
Rango diario
1.57 1.61
Rango anual
0.21 6.05
- Cierres anteriores
- 1.59
- Open
- 1.59
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.57
- High
- 1.61
- Volumen
- 146
- Cambio diario
- 0.63%
- Cambio mensual
- -1.23%
- Cambio a 6 meses
- 180.70%
- Cambio anual
- 40.35%
