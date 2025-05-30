Devises / CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.56 USD 0.02 (1.27%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLDI a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.55 et à un maximum de 1.60.
Suivez la dynamique Calidi Biotherapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CLDI Nouvelles
- Calidi Biotherapeutics closes $6.9 million public offering
- Calidi Biotherapeutics finalizes separation agreement with Dr. Boris Minev
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- FDA grants fast track designation to Calidi’s CLD-201 for sarcoma
- Calidi Biotherapeutics secures $4.6 million through warrant exercise
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- CLDI stock touches 52-week low at $0.35 amid market challenges
Range quotidien
1.55 1.60
Range Annuel
0.21 6.05
- Clôture Précédente
- 1.58
- Ouverture
- 1.58
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Plus Bas
- 1.55
- Plus Haut
- 1.60
- Volume
- 124
- Changement quotidien
- -1.27%
- Changement Mensuel
- -3.70%
- Changement à 6 Mois
- 173.68%
- Changement Annuel
- 36.84%
20 septembre, samedi