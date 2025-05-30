通貨 / CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.58 USD 0.02 (1.25%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLDIの今日の為替レートは、-1.25%変化しました。日中、通貨は1あたり1.57の安値と1.61の高値で取引されました。
Calidi Biotherapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLDI News
- Calidi Biotherapeutics closes $6.9 million public offering
- Calidi Biotherapeutics finalizes separation agreement with Dr. Boris Minev
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- FDA grants fast track designation to Calidi’s CLD-201 for sarcoma
- Calidi Biotherapeutics secures $4.6 million through warrant exercise
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- CLDI stock touches 52-week low at $0.35 amid market challenges
1日のレンジ
1.57 1.61
1年のレンジ
0.21 6.05
- 以前の終値
- 1.60
- 始値
- 1.60
- 買値
- 1.58
- 買値
- 1.88
- 安値
- 1.57
- 高値
- 1.61
- 出来高
- 165
- 1日の変化
- -1.25%
- 1ヶ月の変化
- -2.47%
- 6ヶ月の変化
- 177.19%
- 1年の変化
- 38.60%
