통화 / CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.56 USD 0.02 (1.27%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLDI 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.55이고 고가는 1.60이었습니다.
Calidi Biotherapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLDI News
- Calidi Biotherapeutics closes $6.9 million public offering
- Calidi Biotherapeutics finalizes separation agreement with Dr. Boris Minev
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- FDA grants fast track designation to Calidi’s CLD-201 for sarcoma
- Calidi Biotherapeutics secures $4.6 million through warrant exercise
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- CLDI stock touches 52-week low at $0.35 amid market challenges
일일 변동 비율
1.55 1.60
년간 변동
0.21 6.05
- 이전 종가
- 1.58
- 시가
- 1.58
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- 저가
- 1.55
- 고가
- 1.60
- 볼륨
- 124
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- -3.70%
- 6개월 변동
- 173.68%
- 년간 변동율
- 36.84%
20 9월, 토요일