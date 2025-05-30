Währungen / CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.58 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLDI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calidi Biotherapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.57 1.60
Jahresspanne
0.21 6.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.58
- Eröffnung
- 1.58
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Tief
- 1.57
- Hoch
- 1.60
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -2.47%
- 6-Monatsänderung
- 177.19%
- Jahresänderung
- 38.60%
