货币 / CLDI
CLDI: Calidi Biotherapeutics Inc
1.60 USD 0.01 (0.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLDI汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点1.57和高点1.61进行交易。
关注Calidi Biotherapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLDI新闻
- Calidi Biotherapeutics closes $6.9 million public offering
- Calidi Biotherapeutics finalizes separation agreement with Dr. Boris Minev
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- FDA grants fast track designation to Calidi’s CLD-201 for sarcoma
- Calidi Biotherapeutics secures $4.6 million through warrant exercise
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- CLDI stock touches 52-week low at $0.35 amid market challenges
日范围
1.57 1.61
年范围
0.21 6.05
- 前一天收盘价
- 1.59
- 开盘价
- 1.59
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 1.57
- 最高价
- 1.61
- 交易量
- 146
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- -1.23%
- 6个月变化
- 180.70%
- 年变化
- 40.35%
