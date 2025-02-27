Valute / ASPS
ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
11.22 USD 0.17 (1.54%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASPS ha avuto una variazione del 1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.82 e ad un massimo di 11.22.
Segui le dinamiche di Altisource Portfolio Solutions S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASPS News
Intervallo Giornaliero
10.82 11.22
Intervallo Annuale
0.43 15.96
- Chiusura Precedente
- 11.05
- Apertura
- 11.09
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Minimo
- 10.82
- Massimo
- 11.22
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 1.54%
- Variazione Mensile
- -1.23%
- Variazione Semestrale
- 1574.63%
- Variazione Annuale
- 835.00%
