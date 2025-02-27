KurseKategorien
Währungen / ASPS
Zurück zum Aktien

ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A

11.01 USD 0.04 (0.36%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASPS hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 11.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Altisource Portfolio Solutions S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASPS News

Tagesspanne
10.82 11.19
Jahresspanne
0.43 15.96
Vorheriger Schlusskurs
11.05
Eröffnung
11.09
Bid
11.01
Ask
11.31
Tief
10.82
Hoch
11.19
Volumen
15
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
-3.08%
6-Monatsänderung
1543.28%
Jahresänderung
817.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K