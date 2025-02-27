Währungen / ASPS
ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
11.01 USD 0.04 (0.36%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASPS hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 11.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Altisource Portfolio Solutions S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- Earnings call transcript: Altisource Portfolio Solutions Q2 2025 sees stock dip
- Altisource Portfolio Solutions warrants become exercisable after VWAP condition met
- Altisource Q2 Revenue Up 11 Percent
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Altisource Shares to Be Consolidated at a Ratio of 1-for-8
- Altisource Portfolio Solutions S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASPS)
- Altisource Portfolio Solutions gets a credit rating boost due to reduced debt: S&P Global
Tagesspanne
10.82 11.19
Jahresspanne
0.43 15.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.05
- Eröffnung
- 11.09
- Bid
- 11.01
- Ask
- 11.31
- Tief
- 10.82
- Hoch
- 11.19
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- -3.08%
- 6-Monatsänderung
- 1543.28%
- Jahresänderung
- 817.50%
