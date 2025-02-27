货币 / ASPS
ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
10.95 USD 0.12 (1.08%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASPS汇率已更改-1.08%。当日，交易品种以低点10.80和高点11.18进行交易。
关注Altisource Portfolio Solutions S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
10.80 11.18
年范围
0.43 15.96
- 前一天收盘价
- 11.07
- 开盘价
- 11.00
- 卖价
- 10.95
- 买价
- 11.25
- 最低价
- 10.80
- 最高价
- 11.18
- 交易量
- 20
- 日变化
- -1.08%
- 月变化
- -3.61%
- 6个月变化
- 1534.33%
- 年变化
- 812.50%
