ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
11.07 USD 0.16 (1.42%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASPS за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.96, а максимальная — 11.67.
Следите за динамикой Altisource Portfolio Solutions S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.96 11.67
Годовой диапазон
0.43 15.96
- Предыдущее закрытие
- 11.23
- Open
- 11.59
- Bid
- 11.07
- Ask
- 11.37
- Low
- 10.96
- High
- 11.67
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -2.55%
- 6-месячное изменение
- 1552.24%
- Годовое изменение
- 822.50%
