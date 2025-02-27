Devises / ASPS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
11.22 USD 0.17 (1.54%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASPS a changé de 1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.82 et à un maximum de 11.22.
Suivez la dynamique Altisource Portfolio Solutions S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASPS Nouvelles
- Altisource Portfolio Solutions Stock Is Too Risky (NASDAQ:ASPS)
- Earnings call transcript: Altisource Portfolio Solutions Q2 2025 sees stock dip
- Altisource Portfolio Solutions warrants become exercisable after VWAP condition met
- Altisource Q2 Revenue Up 11 Percent
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Altisource Shares to Be Consolidated at a Ratio of 1-for-8
- Altisource Portfolio Solutions S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASPS)
- Altisource Portfolio Solutions gets a credit rating boost due to reduced debt: S&P Global
Range quotidien
10.82 11.22
Range Annuel
0.43 15.96
- Clôture Précédente
- 11.05
- Ouverture
- 11.09
- Bid
- 11.22
- Ask
- 11.52
- Plus Bas
- 10.82
- Plus Haut
- 11.22
- Volume
- 59
- Changement quotidien
- 1.54%
- Changement Mensuel
- -1.23%
- Changement à 6 Mois
- 1574.63%
- Changement Annuel
- 835.00%
20 septembre, samedi