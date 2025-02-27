Moedas / ASPS
ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
10.71 USD 0.29 (2.64%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASPS para hoje mudou para -2.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.56 e o mais alto foi 11.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Altisource Portfolio Solutions S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ASPS Notícias
Faixa diária
10.56 11.43
Faixa anual
0.43 15.96
- Fechamento anterior
- 11.00
- Open
- 10.85
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Low
- 10.56
- High
- 11.43
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -2.64%
- Mudança mensal
- -5.72%
- Mudança de 6 meses
- 1498.51%
- Mudança anual
- 792.50%
