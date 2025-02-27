Divisas / ASPS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
11.00 USD 0.07 (0.63%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASPS de hoy ha cambiado un -0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.80, mientras que el máximo ha alcanzado 11.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Altisource Portfolio Solutions S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASPS News
- Earnings call transcript: Altisource Portfolio Solutions Q2 2025 sees stock dip
- Altisource Portfolio Solutions warrants become exercisable after VWAP condition met
- Altisource Q2 Revenue Up 11 Percent
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Altisource Shares to Be Consolidated at a Ratio of 1-for-8
- Altisource Portfolio Solutions S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASPS)
- Altisource Portfolio Solutions gets a credit rating boost due to reduced debt: S&P Global
Rango diario
10.80 11.34
Rango anual
0.43 15.96
- Cierres anteriores
- 11.07
- Open
- 11.00
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Low
- 10.80
- High
- 11.34
- Volumen
- 78
- Cambio diario
- -0.63%
- Cambio mensual
- -3.17%
- Cambio a 6 meses
- 1541.79%
- Cambio anual
- 816.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B