Dövizler / ASPS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ASPS: Altisource Portfolio Solutions S.A
11.22 USD 0.17 (1.54%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASPS fiyatı bugün 1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.82 ve Yüksek fiyatı olarak 11.22 aralığında işlem gördü.
Altisource Portfolio Solutions S.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASPS haberleri
- Altisource Portfolio Solutions Stock Is Too Risky (NASDAQ:ASPS)
- Earnings call transcript: Altisource Portfolio Solutions Q2 2025 sees stock dip
- Altisource Portfolio Solutions warrants become exercisable after VWAP condition met
- Altisource Q2 Revenue Up 11 Percent
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Altisource Shares to Be Consolidated at a Ratio of 1-for-8
- Altisource Portfolio Solutions S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ASPS)
- Altisource Portfolio Solutions gets a credit rating boost due to reduced debt: S&P Global
Günlük aralık
10.82 11.22
Yıllık aralık
0.43 15.96
- Önceki kapanış
- 11.05
- Açılış
- 11.09
- Satış
- 11.22
- Alış
- 11.52
- Düşük
- 10.82
- Yüksek
- 11.22
- Hacim
- 59
- Günlük değişim
- 1.54%
- Aylık değişim
- -1.23%
- 6 aylık değişim
- 1574.63%
- Yıllık değişim
- 835.00%
21 Eylül, Pazar