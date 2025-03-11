QuotazioniSezioni
ACHV: Achieve Life Sciences Inc

2.82 USD 0.05 (1.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACHV ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.81 e ad un massimo di 2.93.

Segui le dinamiche di Achieve Life Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.81 2.93
Intervallo Annuale
1.84 5.31
Chiusura Precedente
2.87
Apertura
2.86
Bid
2.82
Ask
3.12
Minimo
2.81
Massimo
2.93
Volume
1.033 K
Variazione giornaliera
-1.74%
Variazione Mensile
-4.08%
Variazione Semestrale
2.55%
Variazione Annuale
-40.51%
