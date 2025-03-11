Валюты / ACHV
ACHV: Achieve Life Sciences Inc
3.08 USD 0.04 (1.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACHV за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.05, а максимальная — 3.12.
Следите за динамикой Achieve Life Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.05 3.12
Годовой диапазон
1.84 5.31
- Предыдущее закрытие
- 3.04
- Open
- 3.05
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Low
- 3.05
- High
- 3.12
- Объем
- 667
- Дневное изменение
- 1.32%
- Месячное изменение
- 4.76%
- 6-месячное изменение
- 12.00%
- Годовое изменение
- -35.02%
