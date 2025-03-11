通貨 / ACHV
ACHV: Achieve Life Sciences Inc
2.87 USD 0.09 (3.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACHVの今日の為替レートは、-3.04%変化しました。日中、通貨は1あたり2.84の安値と3.04の高値で取引されました。
Achieve Life Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.84 3.04
1年のレンジ
1.84 5.31
- 以前の終値
- 2.96
- 始値
- 3.01
- 買値
- 2.87
- 買値
- 3.17
- 安値
- 2.84
- 高値
- 3.04
- 出来高
- 1.121 K
- 1日の変化
- -3.04%
- 1ヶ月の変化
- -2.38%
- 6ヶ月の変化
- 4.36%
- 1年の変化
- -39.45%
