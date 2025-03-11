クォートセクション
通貨 / ACHV
ACHV: Achieve Life Sciences Inc

2.87 USD 0.09 (3.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACHVの今日の為替レートは、-3.04%変化しました。日中、通貨は1あたり2.84の安値と3.04の高値で取引されました。

Achieve Life Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.84 3.04
1年のレンジ
1.84 5.31
以前の終値
2.96
始値
3.01
買値
2.87
買値
3.17
安値
2.84
高値
3.04
出来高
1.121 K
1日の変化
-3.04%
1ヶ月の変化
-2.38%
6ヶ月の変化
4.36%
1年の変化
-39.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K