CloseByTime

Sei un intraday Trader o vuoi chiudere le tue posizioni aperte ad una certo ora ogni giorno? Problemi con il fuso orario? utilizza il nostro tools e dopo ever specificato l'orario chiuderemo l'ordine al posto tuo.

Come utilizzarlo:

1)Basta inserire il nostro tools nel tuo grafico.

2)Abilitare l'auto trading

3) Opzioni Expert
inserisci TIMECLOSE
(l'orario in cui chiudere l'operazioni)

Se hai bisogno di ulteriori informazioni non esitare a contattarci in privato.


Filtro:
roma1261
24
roma1261 2022.10.12 10:52 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione