CloseByTime
- Utilità
- Francesco Vitale
- Versione: 1.0
Sei un intraday Trader o vuoi chiudere le tue posizioni aperte ad una certo ora ogni giorno? Problemi con il fuso orario? utilizza il nostro tools e dopo ever specificato l'orario chiuderemo l'ordine al posto tuo.
Come utilizzarlo:
1)Basta inserire il nostro tools nel tuo grafico.
2)Abilitare l'auto trading
3) Opzioni Expert
inserisci TIMECLOSE
(l'orario in cui chiudere l'operazioni)
Se hai bisogno di ulteriori informazioni non esitare a contattarci in privato.
