Big Alligator EA

Советник работает по тренду из выхода проторговки,главным сигналом тренда  является аллигатор и зональный прописанный в коде индикатор FLET_ZZ(разработан мною).Его можно использовать ,как и полный автомат для торговли,так и вспомогательный инструмент,который будет давать сигналы  указывая стрелочками(не перерисовываются), стрелка-сигнал появляется в том случае,если выполнены действия 1- Аллигатор раскрыт по тренду. 2-был выход с зоны проторговки на указанное расстояние(указываем в параметрах советника). 3-произошёл тест и закрытие свечи вровень или ниже границы зоны.4-стрелка появляется после свечи которая пришла на тест.Советник торгует как и со стоп лосом и тейк профитом(задаём в параметрах советника),так и без стоп лоса  с шагом на усреднение позиций.Так же советник может открывать в процентном соотношение риск на сделку или фиксированным лотом,защита от спреда.Советник может торговать сразу на трёх тайм фреймах(задаётся в параметрах советника),так же присутствует сейф и трал,перевод в без убыток(это часть закрытия позиции при достижении заданного в параметрах советника в процентном соотношении зоны) ,советник может делать три закрытия частями .Советник имеет два вида мартингейла (если работает без стопа)1-путём умножения на коэффициент(задаём в параметрах советника).2-путём сложения (скажем был открыт ордер 0.1 шаг указан (как пример) следующий ордер откроет позицию на противоположенной стороне зоны (хай),дальше работает шаг ордера(если указали  например 35 пунктов),то следующий ордер 0.2,дальше через 35 пунктов 0.3,(то есть прибавляем предыдущий лот).В параметрах советника есть функция отключения торговли в пятницу(если требуется).Так же советник может закрывать позицию по процентному соотношению или по прибыли в валюте.Советник может торговать по заданному времени.Мультивалютный.

 параметры советника

ИНФОРМАЦИЯ о прибыли

TimeStart = "01-00"; Начать торговлю

timeEnd = "23-00"; Завершение сделки

MaxSpread = 50; МАКСИМАЛЬНЫЙ разброс

FridayNO = false; Пятница не торгуется

OneSeries = false; Одна серия

MenuRisk =  Риск Расчет лота

Лот = 0.1; Фиксированный РискMM = false; Увеличить лот с баланса

Риск = 1,0; Процент баланса %

MaxLot = 5.0; МАКСИМАЛЬНЫЙ лот

ENUM_KOEF koeff = mt; МЕНЮ лот Мартина ==>>

двойной Мартин = 2,0; Лот Мартина

MartinStepOrd= 3; Заказы на шаг Мартина (=0 выкл.)

Стоп-лосс = 0; Стоп-лосс из зоны (=0 выкл.)

NoLoss = 2; SL без потерь

Sf Установил закрытие % лотов

StepMove1 = 50; Шаг перемещения % зона 1

SafePerc1 = 30; Безопасное закрытие % лота 1

ChoiceCL SetCL2 = SetYES; Закрытие set MENU 2 StepMove2 = 100; //Шаг перемещения % зоны 2

SafePerc2 = 50; Безопасное закрытие % лота 2

ChoiceCL SetCL3 = SetYES; Закрытие set MENU 3

StepMove3 = 200; Шаг перемещения % зона 3

SafePerc3 = 10; Безопасное закрытие % лота 3

Прибыль $

perc //Процент %


PROF profCL = curr; Закрытие МЕНЮ сетки

PrfCL = 10; Сетка валютной прибыли

PercOrdCL = 40; Сетка прибыли в процентах


Установите Магию

Mg1 = 11; Магическое число 1

Mg2 = 22; Магическое число 2

Mg3 = 33; Магическое число 3


Установленный Шаг

NewDist1 = 20; Расстояние до нового порядка 1

NewDist2 = 30; Расстояние нового порядка 2

NewDist3 = 40; Расстояние нового порядка 3


TFshow Показать TF

ShowTF = true; Показать Временные рамки

ClrTF = Gold; Временные рамки цвета

SizeTF = 9; Размер текста TF

FZ1 =  FlatZZ_v4 =Индикатор TF1

TF TfFZ1 = CU; Временной интервал 1 Длина1 = 1; Период ZZ 1

MINexit1 = 30; МИНИМАЛЬНЫЙ% выхода в зону 1 MAXexit1 = 200;МАКСИМАЛЬНЫЙ% выхода в зону 1

FZ2 = " FlatZZ_v4 Индикатор TF2

TF TfFZ2 = НЕТ; Временной интервал 2

Length2 = 1; Период ZZ 2

MINexit2 = 30; МИНИМАЛЬНЫЙ процент выхода из зоны 

MAXexit2 = 200;МАКСИМАЛЬНЫЙ% выхода для зоны 2

FZ3 = "=== FlatZZ_v4 ===";Индикатор TF3

TF TfFZ3 = НЕТ; Временной интервал 3

Length3 = 1; Период ZZ 3

MINexit3 = 30; МИНИМАЛЬНЫЙ процент выхода из зоны 3

MAXexit3 = 200;МАКСИМАЛЬНЫЙ% выхода для зоны 3

Индикатор Аллигатор

его параметры

