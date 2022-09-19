Big Alligator EA

Советник работает по тренду из выхода проторговки,главным сигналом тренда  является аллигатор и зональный прописанный в коде индикатор FLET_ZZ(разработан мною).Его можно использовать ,как и полный автомат для торговли,так и вспомогательный инструмент,который будет давать сигналы  указывая стрелочками(не перерисовываются), стрелка-сигнал появляется в том случае,если выполнены действия 1- Аллигатор раскрыт по тренду. 2-был выход с зоны проторговки на указанное расстояние(указываем в параметрах советника). 3-произошёл тест и закрытие свечи вровень или ниже границы зоны.4-стрелка появляется после свечи которая пришла на тест.Советник торгует как и со стоп лосом и тейк профитом(задаём в параметрах советника),так и без стоп лоса  с шагом на усреднение позиций.Так же советник может открывать в процентном соотношение риск на сделку или фиксированным лотом,защита от спреда.Советник может торговать сразу на трёх тайм фреймах(задаётся в параметрах советника),так же присутствует сейф и трал,перевод в без убыток(это часть закрытия позиции при достижении заданного в параметрах советника в процентном соотношении зоны) ,советник может делать три закрытия частями .Советник имеет два вида мартингейла (если работает без стопа)1-путём умножения на коэффициент(задаём в параметрах советника).2-путём сложения (скажем был открыт ордер 0.1 шаг указан (как пример) следующий ордер откроет позицию на противоположенной стороне зоны (хай),дальше работает шаг ордера(если указали  например 35 пунктов),то следующий ордер 0.2,дальше через 35 пунктов 0.3,(то есть прибавляем предыдущий лот).В параметрах советника есть функция отключения торговли в пятницу(если требуется).Так же советник может закрывать позицию по процентному соотношению или по прибыли в валюте.Советник может торговать по заданному времени.Мультивалютный.

 параметры советника

ИНФОРМАЦИЯ о прибыли

TimeStart = "01-00"; Начать торговлю

timeEnd = "23-00"; Завершение сделки

MaxSpread = 50; МАКСИМАЛЬНЫЙ разброс

FridayNO = false; Пятница не торгуется

OneSeries = false; Одна серия

MenuRisk =  Риск Расчет лота

Лот = 0.1; Фиксированный РискMM = false; Увеличить лот с баланса

Риск = 1,0; Процент баланса %

MaxLot = 5.0; МАКСИМАЛЬНЫЙ лот

ENUM_KOEF koeff = mt; МЕНЮ лот Мартина ==>>

двойной Мартин = 2,0; Лот Мартина

MartinStepOrd= 3; Заказы на шаг Мартина (=0 выкл.)

Стоп-лосс = 0; Стоп-лосс из зоны (=0 выкл.)

NoLoss = 2; SL без потерь

Sf Установил закрытие % лотов

StepMove1 = 50; Шаг перемещения % зона 1

SafePerc1 = 30; Безопасное закрытие % лота 1

ChoiceCL SetCL2 = SetYES; Закрытие set MENU 2 StepMove2 = 100; //Шаг перемещения % зоны 2

SafePerc2 = 50; Безопасное закрытие % лота 2

ChoiceCL SetCL3 = SetYES; Закрытие set MENU 3

StepMove3 = 200; Шаг перемещения % зона 3

SafePerc3 = 10; Безопасное закрытие % лота 3

Прибыль $

perc //Процент %


PROF profCL = curr; Закрытие МЕНЮ сетки

PrfCL = 10; Сетка валютной прибыли

PercOrdCL = 40; Сетка прибыли в процентах


Установите Магию

Mg1 = 11; Магическое число 1

Mg2 = 22; Магическое число 2

Mg3 = 33; Магическое число 3


Установленный Шаг

NewDist1 = 20; Расстояние до нового порядка 1

NewDist2 = 30; Расстояние нового порядка 2

NewDist3 = 40; Расстояние нового порядка 3


TFshow Показать TF

ShowTF = true; Показать Временные рамки

ClrTF = Gold; Временные рамки цвета

SizeTF = 9; Размер текста TF

FZ1 =  FlatZZ_v4 =Индикатор TF1

TF TfFZ1 = CU; Временной интервал 1 Длина1 = 1; Период ZZ 1

MINexit1 = 30; МИНИМАЛЬНЫЙ% выхода в зону 1 MAXexit1 = 200;МАКСИМАЛЬНЫЙ% выхода в зону 1

FZ2 = " FlatZZ_v4 Индикатор TF2

TF TfFZ2 = НЕТ; Временной интервал 2

Length2 = 1; Период ZZ 2

MINexit2 = 30; МИНИМАЛЬНЫЙ процент выхода из зоны 

MAXexit2 = 200;МАКСИМАЛЬНЫЙ% выхода для зоны 2

FZ3 = "=== FlatZZ_v4 ===";Индикатор TF3

TF TfFZ3 = НЕТ; Временной интервал 3

Length3 = 1; Период ZZ 3

MINexit3 = 30; МИНИМАЛЬНЫЙ процент выхода из зоны 3

MAXexit3 = 200;МАКСИМАЛЬНЫЙ% выхода для зоны 3

Индикатор Аллигатор

его параметры

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RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Experts
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
AI Sniper is a smart, adaptive trading robot developed specifically for MT4 terminals. AI Sniper for MT4 was created for traders who want more than a simple Forex bot. It is a precision-built Expert Advisor designed to analyze the market, detect strong trading opportunities, and execute trades with logic, discipline, and speed. Powered by advanced algorithmic logic and refined trading methodologies, AI Sniper helps traders turn raw market movement into structured trading decisions. The system c
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Experts
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Experts
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Gold HFT Scalper Pro MT4
Sivakumar Paul Suyambu
1 (1)
Experts
Gold HFT Scalper Pro MT4 A high-frequency tick scalper engineered exclusively for GOLD (XAUUSD). Places BUY_STOP and SELL_STOP pending orders just above and below the live market, automatically re-centres them on every tick, and exits with a dynamic trailing stop — all with built-in daily loss protection and real-margin validation before every order. XAUUSD Only -  No Martingale -  No Grid -  Low Drawdown -  Fully Automated -  M1 Timeframe Symbol XAUUSD Timeframe (period) M1 Minimum deposit 500
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
Experts
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
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KuKl
IGOR KIRIANEN
Indicators
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
ZoneFlex
IGOR KIRIANEN
Experts
This adviser is more designed for the medium term, the best results are on the eurcad / eurusd / eurjpy timeframe M30-H1, zone H4.D1.W1 (OPTIMAL)   The adviser trades from supply and demand zones, the adviser hedges positions and closes in parts. Optimal currency pairs (eurcad., Eurusd, eurjpy), you can trade other major currency pairs, such as (usdjpy, usdcad, eurgbp) as well as silver ( xagusd). The time frame M30-H1 (optimal) is also possible on others, the spread does not aff
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Experts
This EA trades both with a stop loss, so it can trade without it, with an increase in the lot (martingale) and without an increase in the lot (without a martingale). The advisor trades in the continuation of the impulse. It has a number of filtering indicators. This Expert Advisor is not afraid of large spreads (there is protection), it also has protection from the maximum lot and has trading from the percentage of the deposit. There are two types of Martingale (by adding from the original lot,
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