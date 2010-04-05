AutoBBbot v1

Здравствуйте уважаемые автотрейдеры. Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника  AutoBBbot v1. Данный торговый советник открывает ордер по сигналу Bolinger Bands. Рекомендую торговать советником на индексах #NASDAQ_m, #DJI30_m и #SP500_m у брокера Freshforex на счетах Market Pro. Если Вы купите прямо сейчас этот советник за эту сумму, то я Вам абсолютно бесплатно отдам нового советника "AutoBBbot v0.4". После покупки свяжитесь со мной через электронную почту: sadull0383@gmail.com.   Ниже представляю Вам настройки данного советника для #NASDAQ_m:  

Для #NASDAQ_m ( Market Pro ) 

Переменные Значение
StopLoss 9000
TakeProfit 9000
Trailing_Funcion Main_step_tral
tral true
Distance in points from where we will start trailing 1000
Trawl step 30
Profit 100
close all orders when receiving a loss 50
Distance between price and Bollinger bands 0
Distance_2 between price and Bollinger bands 50
Bar closing position 2
Bar opening position 1
Lots 0.04
Free equity percentage 0.07
Balance 1050
AllSymbol false
Close_by_Profit true
Close_by_Loss false
Close_by_BB true
Email
false
CloseTerminal
false
CloseExpert 
true
Bolinger bands period 240
unique order number 0
S1 #NQ100_m

где

Distance in points from where we will start trailing   1000  или  600-800

Проверьте оптимальный trailing в стратегии тестер 









