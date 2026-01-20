Delta Volume Score
- Indicatori
- Alexandre Silva Diniz
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 21 gennaio 2026
Come interpretare l'indicatore Delta Volume Score:
1. Il Pannello delle Metriche (Aggressive Score System)
Il pannello nell'angolo in alto a destra è il "cervello" dell'indicatore. Riassume la battaglia tra compratori e venditori.
-
Buyer Score: Rappresenta il volume accumulato degli ordini di acquisto a mercato (aggressione).
-
Seller Score: Rappresenta il volume accumulato degli ordini di vendita a mercato (aggressione).
-
Aggressive Score: È il saldo netto (Delta). Se positivo e verde, i compratori hanno il controllo. Se negativo e rosso, dominano i venditori.
-
Signal (Fiducia): Indica la forza della convinzione. Sopra il 50%, il movimento è direzionale. Sopra il 60%, c'è un'urgenza estrema (climax o inizio di un forte trend).
2. Interpretazione delle Candele Colorate
L'indicatore trasforma il volume in candele OHLC. Il colore della candela è il tuo trigger visivo immediato:
-
Verde / Rosso (Trend): Il flusso è allineato con il prezzo. Il mercato è "sano" e il trend dovrebbe continuare.
-
Azzurro (Divergenza Rialzista): Il prezzo scende o lateralizza, ma il Delta Volume sale. Significato: I grandi investitori stanno accumulando acquisti "nascosti". Preparati a comprare.
-
Arancione (Divergenza Ribassista): Il prezzo sale, ma il Delta Volume scende. Significato: Esaurimento dei compratori. Il prezzo sale "vuoto" ed è probabile che inverta presto.
-
Limone / Oro (Assorbimento): Si verifica quando il Delta è gigantesco (Score alto), ma la candela del prezzo rimane piccola. Significato: Un "muro" di ordini passivi ha fermato il mercato. È il segnale più forte di inversione su massimi o minimi.
3. Strategie Operative Isolate
A. Lo "Sniper" di Inversione (Divergenza)
-
Aspetta che il prezzo raggiunga un estremo (massimo o minimo del giorno).
-
Osserva se l'indicatore genera una candela Arancione (sui massimi) o Azzurra (sui minimi).
-
Conferma che il valore Signal stia aumentando.
-
Ingresso: Alla chiusura della candela colorata, con stop-loss sopra/sotto l'ombra della candela Delta stessa.
B. Il Filtro del Falso Breakout (Fakeout)
-
Il prezzo rompe una resistenza importante.
-
Guarda l'Aggressive Score: se il prezzo sale ma lo Score diminuisce o diventa negativo, la rottura è un falso segnale.
-
Azione: Non entrare in acquisto; al contrario, preparati a vendere non appena lo Score conferma la debolezza.
C. Trade di Assorbimento (Il Climax)
-
Durante un forte ribasso, appare una candela Limone (Assorbimento in acquisto).
-
Il Seller Score è altissimo, ma l'Aggressive Score inizia a salire.
-
Significato: Questo indica che i "Big Players" hanno assorbito tutta la pressione di vendita. È uno degli ingressi più sicuri per un'inversione rapida.
