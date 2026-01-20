Delta Volume Score

Come interpretare l'indicatore Delta Volume Score:

1. Il Pannello delle Metriche (Aggressive Score System)

Il pannello nell'angolo in alto a destra è il "cervello" dell'indicatore. Riassume la battaglia tra compratori e venditori.

  • Buyer Score: Rappresenta il volume accumulato degli ordini di acquisto a mercato (aggressione).

  • Seller Score: Rappresenta il volume accumulato degli ordini di vendita a mercato (aggressione).

  • Aggressive Score: È il saldo netto (Delta). Se positivo e verde, i compratori hanno il controllo. Se negativo e rosso, dominano i venditori.

  • Signal (Fiducia): Indica la forza della convinzione. Sopra il 50%, il movimento è direzionale. Sopra il 60%, c'è un'urgenza estrema (climax o inizio di un forte trend).

2. Interpretazione delle Candele Colorate

L'indicatore trasforma il volume in candele OHLC. Il colore della candela è il tuo trigger visivo immediato:

  • Verde / Rosso (Trend): Il flusso è allineato con il prezzo. Il mercato è "sano" e il trend dovrebbe continuare.

  • Azzurro (Divergenza Rialzista): Il prezzo scende o lateralizza, ma il Delta Volume sale. Significato: I grandi investitori stanno accumulando acquisti "nascosti". Preparati a comprare.

  • Arancione (Divergenza Ribassista): Il prezzo sale, ma il Delta Volume scende. Significato: Esaurimento dei compratori. Il prezzo sale "vuoto" ed è probabile che inverta presto.

  • Limone / Oro (Assorbimento): Si verifica quando il Delta è gigantesco (Score alto), ma la candela del prezzo rimane piccola. Significato: Un "muro" di ordini passivi ha fermato il mercato. È il segnale più forte di inversione su massimi o minimi.

3. Strategie Operative Isolate

A. Lo "Sniper" di Inversione (Divergenza)

  1. Aspetta che il prezzo raggiunga un estremo (massimo o minimo del giorno).

  2. Osserva se l'indicatore genera una candela Arancione (sui massimi) o Azzurra (sui minimi).

  3. Conferma che il valore Signal stia aumentando.

  4. Ingresso: Alla chiusura della candela colorata, con stop-loss sopra/sotto l'ombra della candela Delta stessa.

B. Il Filtro del Falso Breakout (Fakeout)

  1. Il prezzo rompe una resistenza importante.

  2. Guarda l'Aggressive Score: se il prezzo sale ma lo Score diminuisce o diventa negativo, la rottura è un falso segnale.

  3. Azione: Non entrare in acquisto; al contrario, preparati a vendere non appena lo Score conferma la debolezza.

C. Trade di Assorbimento (Il Climax)

  1. Durante un forte ribasso, appare una candela Limone (Assorbimento in acquisto).

  2. Il Seller Score è altissimo, ma l'Aggressive Score inizia a salire.

  3. Significato: Questo indica che i "Big Players" hanno assorbito tutta la pressione di vendita. È uno degli ingressi più sicuri per un'inversione rapida.


Filtro:
Xuntao Su
511
Xuntao Su 2026.01.21 07:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione